Pühapäeval võib tulla kuni 16 soojakraadi

Seda küll ilmaennustuste järgi Lõuna-Eesti. Ülejäänud Eestis on oodata kuni 14 soojakraadi.

Ilmateenistuse andmeil reede öösel pilvisus tiheneb. Kesköö paiku hakkab Lääne-Eestis lund, lörtsi, saartel ka vihma sadama ning hommikuks laieneb sadu kiiresti üle Eesti. Lõuna- ja kagutuul tugevneb 5-10, saartel puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi. Päev tuleb pilves selgimistega ja alates Lääne-Eestist sadu lakkab. Tuul keskpäevaks nõrgeneb ja on muutliku suunaga 1-7 m/s. Õhutemperatuur on +2 kuni +7 kraadi.

Laupäeva öösel on oodata pilves selgimistega ilma. Hommikul sajab mitmel pool lörtsi ja vihma. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 4-10, rannikul hommikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -7, saartel 0 kuni +2 kraadi. Päeval püsib pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s, õhtul pöördub tuul edelasse. Õhutemperatuur on +3 kuni +7 kraadi, õhtupoolikul võib kohati tõusta +10 kraadini.

Pühapäeva öö on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab vähest vihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on +2 kuni +6 kraadi. Päeval tuleb vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Sooja tuleb 9-14 kraadi. Lõuna-Eestis kuni 16 kraadi.