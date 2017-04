Endine sõnakas kinokoristaja jäi töövaidluses kaotajaks

Innele Õispuu palus tuvastada töölepingu omal soovil ülesütlemise tühisuse ja määrata endale hüvitist kuue kuu palga ulatuses. Samuti uurida seda, kas sellega, et teda mõjutati lepingu ülesütlemisavaldust kirjutama, on rikutud tema põhiseaduslikke õigusi ja töölepinguseadust.

Kui Rakvere teatrikino endine koristaja Innele Õispuu kuulis, et homoaktivistid käisid Rakveres oktoobris toimuvale seksuaalvähemuste filmifestivalile linnalt raha küsimas, avaldas ta oma Facebooki-leheküljel selle kohta arvamust. Seal seisis muu hulgas teade, et festivalipäeval ei ole ta nõus tööle minema. Õispuu sõnul edastas keegi need väljaütlemised tema ülemusele, Rakvere teatri direktorile Velvo Välile. Pärast seda käis Õispuu tööandja juures vestlusel. Direktor oli öelnud, et talle ei meeldi, et Õispuu avaldab selliseid mõtteid teatri töötajana. Peale seda osales Õispuu ka EKRE korraldatud piketil Targa Maja ees päeval, mil linnavolikogus hääletati, kas anda filmifestivaliks raha või mitte.

Õispuu hinnangul pidi ta oma väljaütlemiste pärast töölepingu üles ütlema, kuid tööandja kinnitusel oli Õispuu töökohustuste ebapiisavale täitmisele mitu korda tähelepanu pööratud.

Töövaidluskomisjonis tutvuti tõendite ja avaldustega ning kuulati ära mõlemapoolsed selgitused. Leiti, et Õispuu avaldus ei ole põhjendatud ja nõuded ei kuulu rahuldamisele. Õispuud lahkumisavaldust kirjutama ei sunnitud.

Komisjoni dokumendis oli ka kirjas, et töötaja ei tohi oma põhiõiguste realiseerimisel, mille alla käib ka sõnavabadus, kahjustada tööandja mainet. Samuti avaldada arvamust teiste töötajate nimel.

Töövaidluskomisjon leidis, et tööleping öeldi üles Innele Õispuu lahkumisavalduse esitamise tagajärjel.

Töövaidluses kaotajaks pooleks jäänud Innele Õispuu rääkis, et ta tundis, et tööandja on teda tugevalt alandanud, petnud ja temaga manipuleerinud.

“Seetõttu on kabinetis ja telgi taga toimunu avalikustamine minu arvates oluline saavutus. Nii ei saa järgmist ohvrit, kes tahab oma sõnavabadust kasutada, nii vabalt ette võtta,” teatas Õispuu.

Rakvere Teatri sihtasutuse juhataja Velvo Väli ütles, et töövaidluskomisjon on oma otsuse teinud ja otsus peegeldab toimunut. “Kurb, et töötaja otsusest hoolimata endiselt laimab. Kordan veelkord – töötajat pole kordagi sunnitud lahkumisavaldust kirjutama,” ütles Väli. Teatrijuht avaldas lootust, et Rakvere teatri kollektiiv saab nüüd tagasi töörahu, mis selliste sündmuste käigus paratamatult häiritud sai.