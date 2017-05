Kairit Pihlak: “Peale Alar Kotlit tuleb ka arhitekte”

Linna psühholoogid on ülekoormatud, tihti kuulen, et nende vastuvõtule on väiksemate probleemidega, mis võivad aja jooksul suureks paisuda, keeruline saada.

Võiksime väga palju tugispetsialiste juurde võtta, aga see on praegu meie võimalus. Kaks psühholoogi täiskohta on, mis on täidetud kolme inimesega. Seal tuleb vahet teha, kas psühholoogi olemasolu on kõige kriitilisem või on muu abi konkreetsetel juhtumitel mõistlikum.

Kõnehäirega lapsi üha lisandub, samas on Rakveres lasteaedu, kus pole logopeedi. Kuidas on see võimalik?

See on nii sellepärast, et logopeede on vähe. Kui tehti Rajaleidjad, siis osa nendest, kes võiksid ka koolides töötada, läksid sinna. Samuti on nad meditsiinisüsteemis.

Tihti need teenused ühe inimese jaoks kattuvad, riigil on see asi natukene läbi mõtlemata, seda pole tarvis duubeldada. Sellega just praegu riigi tasandil tegeldakse. Ma ei oska vastata, miks logopeede ei jätku. Üks asi, millega saab spetsialiste motiveerida – tõenäoliselt tuleb vaadata üle nende palgatase.

Logopeedid räägivadki sellest, et nad on magistrikraadiga, kuid nende palk ei küündi Eesti keskmise palgani.

Rakveres on nii, et paar aastat tagasi käivitasime lasteaedade rahastamismudeli. Kui siiani sõltus lasteaia eelarve sellest, kui palju õnnestus välja pressida linnalt ametikohti, siis nüüd on nii, et see, mille alusel direktor ametikohti loob või jätab loomata, mida ta ostab või milliseid lahendusi teeb, on tema otsus.

Meie linnana olema andnud kindlasti maksimumressursi, mis hetkel võimalik, lasteaedadele. Meil on miinimumtasud kinnitatud, aga lasteaiale on rohkem antud kui miinimum.

Kas ma saan õigesti aru – kui suures lasteaias on üks logopeed, siis on see juhataja otsus?

Jah. Ja see on väga hästi. Kui mõni lasteaed vajab rohkem ja see on põhjendatud, peame leidma täiendavaid vahendeid.

Et asi oleks arusaadav, siis kui palju saab Rakveres palka lasteaia logopeed?

Arvan, et nad saavad palka õpetaja palgaga samas suurusjärgus. Meie lasteaiaõpetaja palk on 900 eurot. Meil on lasteaedade eelarvetes ressurssi, et spetsialistidele rohkem maksta. See on nende personali valik.

Igavene probleem tundub olevat ka sõimekohtadega. Kas kõigile pooleteiseaastastele tagab linn sõimekoha?

Kui laps saab pooleteiseaastaks, saab ta sügisest hoiukoha. Põhimõte on selles, et hoiud on eraettevõtted.

Rohuaia lasteaed on suur ja uhke, miks linn otsustas seal sõimerühma mitte avada?

Me läksime seda teed, kuna meil ei jätkunud ruumi, sest kõik rühmad on täidetud lasteaiaealistega. Sõime ja hoiu vahe on see, et sõimes on õppekava, mille täitmist peaks korraldama õpetaja, kellel võiks olla magistrikraad, mis siis, et kaheaastast õpetatakse potil käima. Minu meelest on magistrikraadiga õpetaja selleks tegevuseks põhimõtteline rasikamine. Meil on lasteaia ehk alushariduse eesmärk valmistada last ette kooliks. Alla kolmeaastaste puhul on meie probleem see, et ema tahab tööle minna ja laps on vaja hoida. Me lahendame kahte erinevat probleemi – alla kolmeaastase lapse probleemi on õigem lahendada hoiuga. Kui meil oleks palju raha, siis küll, aga meie ressurss on piiratud. Sellepärast panime üldse sõimemajanduse kinni ja ma olen selle süsteemi pooldaja.

Räägime ka ARNO-st. Siit-sealt on kuulda, et lapsevanemaid häirib, et nad ei saa ise valida lapsele kooli ega kaasa rääkida lapsele järgnevatel aastatel olulise inimese – õpetaja – valikus?

Tänavu said peaaegu kõik lastevanemad, kes tahtsid, valida kooli, said selle võimaluse.

Koolipidajana on meie tähtsaim eesmärk garanteerida, et kõik koolid oleksid väga head. Kõikides koolides on edumeelsed direktorid, kes valivad omale kaadri professionaalsuse järgi. Nad peavad kaadri valikut tegema foonil, kus noored ei lähe väga kergesti või rõõmsalt õpetajaks, aga nad on andnud oma parima. See on see mängumaa, mis meil on.

Kas kõik kolm Rakvere kooli on võrdselt heal tasemel?

Arvan, et kõikides koolides on super häid õpetajaid, kõikides koolides pingutatakse erivajadustega lastega võrdselt, kõikides toetatakse õpilast, kui tal on probleemid.

Võibolla mõnes asjas on üks kool tugevam, teises teine. Tegelikult mul pole pingerida. Me oleme linnana ema, kellel on kolm last, ja me ei saa öelda, et ühel läheb hästi, tahame, et kõigil läheks võimalikult hästi.