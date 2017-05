President Kaljulaid emadepäeval: ühiskond peab emaks olemist märkama

"Iga ema tahab, et tema ema olemise tööd nähtaks," ütles Kaljulaid oma kõnes. "Seda märkamist ootavad emad isadelt ja ootavad lastelt. Et ema olemise tööd ei võetaks iseenesestmõistetavana. Aga samamoodi ootavad nad seda märkamist kogu ühiskonnalt. Oma tööandjalt, oma riigi juhtidelt, aga ka oma kirjanikelt ja kunstnikelt – nendelt, kes kirjutavad emakeeles."

"Emade töö laste kasvatamisel ei ole miski, millele ühiskonnal on niisama õigus, mida ühiskond võib naistelt lihtsalt nõuda. Ema olemine on valik. Ka see on valik, kuidas emaks saada ja kuidas ema olla," kõneles Kaljulaid. "Iga ema ja lapse õnn on eriline. Sama oluline ja sama eriline on paraku ka mure. Iga lapse mure. Iga ema mure. Ühiskond saab näidata oma hoolimist, kui jagab neid muresid. Jagatud mure on poole väiksem ja jagatud õnn saab poole suurem. Hooliv ja märkav ühiskond sellepärast kestabki, et ta teeb igast murest poole väiksema ja igast rõõmust poole suurema."

Hooliv ja märkav ühiskond ei pea Kaljulaidi sõnul mõtlema kestlikust kahanemisest, sest hooliv ja mõistev ühiskond hoopis kasvab – ja seda iseenese sisemisest jõust.

"Hoolivas ja mõistvas ühiskonnas on lapsed kõige tähtsamad, sest nii arvavad kõikide laste emad," selgitas Kaljulaid. "Hoitud lastest kasvavad omakorda hoolivad täiskasvanud, kellel jätkub märkamist lapsele, vanainimesele, suurte muredega inimestele. Hoida oma lapsi tähendab hoida Eestit. Hoida meie emasid tähendab hoida Eestit."