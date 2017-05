Projektiks „Tapa rongijaama elluärkamine“ kogutakse mälestusi

Sellega seoses kutsuvad korraldajad kõiki, kel mingisuguseid mälestusi seoses Tapa vaksaliga, jagama oma lugusid. Mälestusi on võimalik saata teksti, pildi või video kujul postiaadressil Kooli tn. 24, Tapa või meiliaadressil noortekogu@tapa.ee. Kõik need

mälestuskillukesed kogutakse kokku ja neist luuakse ürituse ajaks üks ühine lugu.

Augusti keskel saab Tapa raudteejaam uue hingamise, kui 24 tunniks avatakse hoone uksed ja rännatakse ajas tagasi.

Projekti raames on jaamahoone nimetatud Nostalgiajaamaks - see tuleneb Tapa jaama elluäratamise ideest. Jaamahoone on praegu suletud, see laguneb, kuid kogukonnale on see nostalgiline ja mälestusterohke paik. Ka kõigil mujalt tulnud huvilistel on võimalik tutvuda Eesti raudtee ühe olulisema sõlmpunktiga ning kogeda killukest ajaloost.

Ühe päeva jooksul on plaanis taastada 80ndate õhkkond. Avatakse kodukohvik, kus pakutakse nostalgiat tekitavaid roogasid, koostöös Tapa muuseumiga pannakse välja vaksali ajalooga seotud näitus ning ekskursioonide käigus saab tutvuda ruumidega, kus külastajad pole kunagi varem käinud. Nostalgiline päev saadetakse õhtusse vene romansside saatel, mida esitab Eduard Toman. Saab ka jalga keerutada, esineb Toomas Krall bändiga In Mood. Õhtu lõpetuseks kõlavad hoogsad rütmid – toimub vinüülplaadidisko. Lisaks kõigele toimub ka müstiline ööorienteerumine.

Tapa raudteejaama on silmanud kõik, kes sellest rongiga möödunud. Kahjuks on pilt üsna nukker, sest jaamahoone seisab tühjana. See on tekitanud palju poleemikat, ja see andis tõuke eesootava ürituse korraldamiseks.

“Meie kõigi rõõmuks on toimumas mitmeid sündmusi Tapa rongijaamas ehk koos kaitseväe laienemisega märgatakse rohkem ka teisi olulisi objekte linnas, ka jaamahoonet. Samas konkreetseid taastamise plaane pole veel tekkinud või vähemalt avalikult välja öeldud pole. Loodetavasti annab sündmuste rohkus tõuke leida jaamahoonele püsiv rakendus,“ rääkis sündmuse projektijuht Ade Piht.