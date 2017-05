Napsumeeste kogunemispaigana kuulsust kogunud kollane jalgratta­maja Rakvere bussijaama taga läbib noorenduskuuri. Rakvere abilinnapea Rainer Miltopi sõnul tehakse see esmalt puhtaks ja seejärel värvitakse üle. Palju kõneainet pakkunud jalgrattamaja edasine saatus on aga endiselt vaekausil: linn soovib abilinnapea ütlusel seda mujale paigutada, kuid autorid, kellega peetakse läbirääkimisi, on kaitsele asunud ega pea asukoha muutmist õigeks. “Teeme selle kõigepealt korda,” lausus Miltop.