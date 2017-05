Sünnitusmajas oli harukordne ööpäev

‟Omavahel ikka räägime, et sündis seitse last,” lausus Luik. Seda, et suvekuud igal aastal sünnitusosakonnas buumiaeg oleks, Luik otseselt ei kinnitanud, kuid ütles, et maikuu on sünnitajate seas popp küll.

‟Ka praegu on palju täiskantud rasedusega naisi, nii et üht-teist võib oodata,” sõnas ämmaemandusjuht. Mai keskel, 16. kuupäeval, nägid Rakvere haiglas ilmavalgust aga rõõsad kaksikud poisid.