Kert Karus paneb IRL-i peasekretäri ameti maha

“Ütlesin juba erakonna suurkogul oma kõnes välja, et lahkun,” sõnas Karus ja lisas, et tema aeg on täis saanud.

IRL-i uus esimees Helir-Valdor Seeder tegi Karusele küll ettepaneku peasekretärina jätkata, kuid Karus leidis, et tema aeg selles ametis on lõplikult täis ning peamised väljakutsed said edukalt täidetud.

Kert Karuse mantlipärijaks IRL-i peasekretärina saab Priit Sibul, kes on selles ametis olnud ka aastatel 2011-2012. “Asi läheb kindlatesse kätesse,” lausus Karus, kes ütles, et on ametis veel paar nädalat, et kõik vajalik uuele mehele üle anda.

Tulevikuplaanide kohta ütles Kert Karus, et järgmine töökoht on seotud tema erialaga. Õigusteaduste magistrikraadiga Karus töötas enne IRL-i peasekretäriks nimetamist justiitsminister Urmas Reinsalu nõunikuna õigusloome ja õiguspoliitika valdkonnas, ta on töötanud ka Hansapangas siseaudiitorina.