Virumaa Teataja kolleegipreemia pälvis Toomas Erapart

Toomas on kolleegide arvates väga keskendunud töömees, kellele ei meeldi aega raisata. Toimetab oma vaiksel moel ja saab väga palju tehtud. Andekas, haarab lennult, teeb asju eriliselt. Proff. Sõbralik, leiab ise põnevaid lahendusi, aitab kaasa mõelda. Mõnusalt pedantne, tema peale võib kindel olla ja see, mis tehtud, on ka hästi tehtud.

Toimetuse pidulik õhtusöök, kus kolleegipreemia üle anti, toimus kolmapäeval naabrite juures, maakonna idapiiri lähedal Liimalas Tulivee restoranis.