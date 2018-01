Eesti ja Taani peaminister kohtusid Tapal liitlaste lahingugrupiga

Taani ministrite lennuki mõnetunnine hilinemine liitlaste sõdureid ei heidutanud. Vahetult enne külaliste saabumist riviplatsile mõnekraadisesse talvekülma üles rivistunud vormikandjad viskasid isekeskis naljagi.

Kohale jõudes tervitasid Ratas ja Rasmussen NATO lahingugruppi, millega liitus sel nädalal mehhaniseeritud jalaväekompaniist koosnev Taani maaväe kontingent. Taani vahetas Ühendkuningriigi juhitavas lahingugrupis välja Prantsusmaa. Liitlaste lahingugruppi kuuluvad Eestis veel Ühendkuningriigi ja Islandi sõjaväelased.

Peaminister Ratas tõi välja, et praegu NATO lahingugrupi koosseisus koos Eesti esimese jalaväebrigaadiga rahu ja julgeolekut tagavad Taani ja Ühendkuningriik mängisid olulist rolli Eesti vabadussõjas, mille tulemusel saame sel aastal tähistada Eesti vabariigi 100. sünnipäeva.

"Tänapäeval on liitlastel Eestis suurem eesmärk. Selleks on näidata liitlaste solidaarsust, otsustavust ja võimekust tegutseda NATO-s üheskoos ükskõik millise agressiooni korral. Ehk teisisõnu, liitlased on täna siin, et heidutada, hoida rahu ja see on oluline terve NATO jaoks," rääkis Ratas ning kinnitas, et NATO lahingugrupi ellukutsumine ja suurendatud kohaolek on olnud edukas.

Ta tuletas ühtlasi meelde, et Eesti, Taani ja Ühendkuningriigi väed on varemgi külg külje kõrval teeninud, Helmandi provintsis Lõuna-Afganistanis, ning praegu koolitavad Eesti ja Taani väed koos Iraagi sõjaväelasi.

Homme kohtuvad Eesti ja Taani peaminister Tallinnas. Lars Løkke Rasmusseni võtab vastu ka vabariigi president Kersti Kaljulaid.