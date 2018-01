Vastlakuklid on vallutanud letid. Ehkki aasta algusest on möödas vaid mõned nädalad ja poodides veel saada piparkooke, on letid vallutanud juba vastlakuklid. Vastlapäev on sel aastal 13. veebruaril, kuid nii Pätsis kui ka Pihlakas on vastlakuklid müügil juba aasta algusest. Pätsi müügijuht Kaja Hallik ütles, et kui piparkoogitegu otsa sai, alustati vastlakuklite valmistamisega. “Iga päev teeme vastlakukleid. See on kasvav trend, kogus suureneb. Inimesed ostavad ja nõudlust on,” lausus Hallik. Pihlaka müügijuht Tiina Põllu ütles, et neil alustati vastlakuklite tegemist aasta teisest nädalast. Põllu sõnutsi ostavad inimesed nii piparkooke kui ka vastlakukleid. “Iga päev läheb poodidesse umbes 300 vastlakuklit,” märkis Põllu.