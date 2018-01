Lähipäevad toovad nii öösel kui ka päeval miinuskraade

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Saartelt levib lumesadu üle Eesti ida suunas ning tuiskab. Kagu- ja idatuul tugevneb 7-12, puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on Ida-Eestis vahemikus -5 kuni -8, Lääne-Eestis -1 kuni -4 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab. Lääne- ja Lõuna-Eestis sajab ka lörtsi ning on jäidet. Puhub kagu- ja idatuul 7-12, puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s, pärastlõunal järk-järgult nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2, Kirde-Eestis -3 kuni -5 kraadi.

Reede öösel on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, saarte rannikul ka vihma. On jäidet. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-8, öö hakul rannikul 12 m/s, põhjarannikul pöördub hommikul tuul itta ja kirdesse, puhudes 4-10, puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +1 kraadi, Kirde-Eestis öö hakul -5 kraadi. Päeval on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, saarte rannikul ka vihma. On jäidet. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-8 m/s, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 4-10, puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi, õhtul temperatuur langeb kiiresti.