Järjest soojenev ilm toob uue nädala alguseks kuni seitse plusskraadi

Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada kerget lund. Puhub edelatuul 4–10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, kohati ka vihma. Edela- ja läänetuul tugevneb 5–12, rannikul puhanguti 15–17 m/s, õhtul pöördub loodesse ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi.

Reede öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab lund. Puhub läänekaare tuul 3–8 m/s. Külma on 2–7 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab lörtsi ja vihma. Puhub valdavalt edelatuul 2–8 m/s. Sooja on 1–5 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab lund. Puhub edelatuul 3–9 m/s. Külma on 0–5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ning kohati sajab lörtsi ja vihma. Puhub edelatuul 4–10, õhtul rannikul puhanguti 14 m/s. Külma on 1–4 kraadi.

Pühapäeval sajab madalrõhkkonna mõjul siin-seal lörtsi ja vihma. Puhub võrdlemisi tugev edelatuul. Õhutemperatuur on öösel vahemikus –1 kuni +3 kraadi, päeval on sooja 2–6 kraadi.

Järgmise nädala esmaspäeval sajab madal- ja kõrgrõhkkonna piirimail mõnes kohas lörtsi ja vihma. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel vahemikus –2 kuni +3 kraadi, päeval on sooja 3–7 kraadi.