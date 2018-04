Juustumeister Natali: kraam saab kiiresti otsa

Teist aastat Tartus väljas olnud Kopso kõneles, et on mullusest kogemusest õppust võtnud. «Eelmisel aastal tekitasin endale ise konkurentsi, sest tulin välja liiga suure tootevalikuga. Kõike prooviti ja maitsti palju, aga osteti vähe,» märkis ta.

Eile maamessil külastajana osalenud Kadrina valla põllumees Margus Sirvel kostis messi kohta, et temale on see rohkem suhtlemise koht. «Enam-vähem kõik asjad on teada, ja kui millegi vastu tekib suurem huvi, siis on see juba varem selgeks tehtud ning üle vaadatud,» lausus ta. «Ma ei käi messil mitte tehnikat vaatamas, vaid pigem kohtumas põllu- ja müügimeestega, kellega muidu tihedalt kokku ei puutu.»