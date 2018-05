Parimad koolilõpetajad kuulsid sõnapaisid  

Tubli õpilane, mitme aineolümpiaadi võitja Ingrid Räästas Rakvere gümnaasiumist oli üks 37 noorest, kelle positiivseid omadusi Rakvere rahvamaja saalis kaua loetleti. “Mäletan, et kui ma kuulsin, et olen tagasihoidlik, siis sealt edasi hakkasid jalad värisema. Unustasin edasi kuulata,” ütles Räästas.

Hõbemedalistil midagi peljata polnud põhjust, tema kõrval istunud kaasõpilased said kuulda sarnaseid omadussõnu – kordi ja kordi märgiti andekust, mitmekülgsust ja kohusetundlikkust. Need on aktiivsed noored, kel on lisaks headele õpitulemustele ette näidata parimad kohad olümpiaadidel.