Ida-Virumaal hukkus autoga kokku põrganud mootorrattur

Ida prefektuuri operatiivjuht Urmas Elmi avaldab kaastunnet hukkunu lähedastele. „Autojuhid peavad arvestama, et suvekuudel on liikluses palju mootorrattureid, kes on raskemini märgatavad. Kokkupõrkel autoga on mootorrattur alati nõrgem pool, mistõttu tuleb olla eriti tähelepanelik, jälgida kiirusepiiranguid ja kõikvõimalikke ohte ette näha. Kindlasti ei tohi unustada turvavarustust. Mootorratturid, palun veenduge, et teid on märgatud,“ lisas operatiivjuht.