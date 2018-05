Eripedagooge otsitakse koolidesse tikutulega  

Kõige enam vajavad maakonna suurimad koolid eripedagooge, kellele oleks kohe tööd pakkuda näiteks Haljala koolis, Rakvere gümnaasiumis ja reaal-gümnaasiumis. Haljalas kuulutati eripedagoogi leidmiseks juba teine konkurss, kuna esimene luhtus. Kooli juht Inge Laiv kõneles, et vaja on ka klassiõpetajat ja abiõpetajat, esimese puhul võib kasutada juba hirmutavana mõjuvat sõna “põud”.

Laivi sõnul on klassiõpetajate seas toimunud generatsioonivahetus ning paljud vanemaealised pedagoogid on suundunud väljateenitud puhkusele, noori pole aga peale tulnud. “Ilmselgelt on praegu auk sisse jäänud,” märkis Laiv.