Kolumn: kas eestlased on haldjad?

Minu saksa sõber on veendunud, et eestlased on haldjad. Ta on hobiajaloolane, kelle arvates peitub germaani mütoloogias tuntud metsarahvaste taga hoopiski inimrühm, kes just siia kanti elama asus. Mõni mu siinne sõber on selle peale süngelt naljatanud, et ärgu ta jumala eest siis siia tulgu, muidu veel pettub.