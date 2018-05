Eelolev nädal toob paiguti 29 soojakraadi

Esmaspäeva öösel liigub kõrgrõhkkond Skandinaaviast Soome lahe äärde ja selle vahetus läheduses on taevas enamasti selge. Puhub idakaaretuul 2–8 m/s. Sooja on 6–12, rannikul kuni 14 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti selge ilm. Puhub idakaaretuul 2–8 m/s. Sooja on 20–25, rannikul kohati 16 kraadi.

Teisipäeval jätkub kõrgrõhkkonna mõjuala ilusa ja suhteliselt vaikse ilmaga. Öösel on vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 9–15 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega kuiv ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 24–29, rannikul kohati 19 kraadi.