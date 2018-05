Kui võtaks õige mõne kana?  

Jethro-Leo Kamsil on kuu aega olnud lemmikloomadeks kanad – toitmine on tema töö.

Noor pere, kes kolis Rakvere külje all oma majja, tegi julge otsuse: nad võtsid esimest korda elus kanad. “Kui sügisel selgub, et me nende pidamisega ikka toime ei tule, saame nad mõnda tallu ära anda,” ütleb pereema Maria Kams.