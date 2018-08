Pensionär Bernhardilt võeti parkimiskoht

Rakvere politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste selgitas, et viidatud parkimiskohta tohib kasutada ainult juhul, kui on olemas liikumispuudega inimese või pimedat teenindava sõiduki parkimiskaart. Oluline on, et seda ka ainult siis, kui selline kaart on väljastatud juhile endale või ta teenindab sellist inimest, kellele see on väljastatud. Parkimiskaardi vorm ja väljaandmise kord on kehtestatud sotsiaalministri määrusega ning selle väljastab kohalik omavalitsus. Teisisõnu – vastava parkimiskaardi puudumisel ei tohi viidatud kohas parkida. Paraku ei selgu fotolt, kas sõiduki juhile on väljastatud nõuetekohane parkimiskaart või ta teenindas isikut, kellele on see kaart väljastatud. Seetõttu ei ole võimalik hinnata konkreetse juhtumi puhul parkimise seaduslikkust.