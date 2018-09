Juhtkiri: ühtehoidmine on ilus

Teist aastat mälestussõitu korraldav Hannes Võrno tõi tsiklimehi ja -naisi eeskujuks kõigile. Ruttavas anonüümses rahvamassis on motoinimesed need, kes kokku hoiavad ja tervitavad üksteist ka siis, kui vastu kihutava motika seljas istuja nimest aimugi pole. Nüüd kogunesid nad nukral põhjusel, mälestades inimest, kellega suur osa neist ilmselt isiklikult kokku puutunud ei olnud. Aga auretk on auasi.

Ilmselt on paljudes eluvaldkondades nõnda, et ühesugused hoiavad kokku. Küllap hoiavad ühte lumelaudurid, võibolla nad isegi viipavad mäel üksteisele. Kindlasti teevad seda ju bussijuhid. Mootorratturid on aga ühine seltskond, kuhu kuulumiseks pole palju vaja: peab sõita oskama ja olema mootorratta omanik. Märkida maksab ehk seda, et tsiklistidele ei ole tähtis, millise rattaga keegi müristab. Olgu tegu vanatehnika või hirmkalli Harleyga, kaherattaline on kaherattaline. Motoüritustel valitseb sõbralik meeleolu ning Ameerika filmide tekitatud kuvand tsiklistidest kui röövlitest ja bandiitidest ei vasta vähemalt Eestis tõele.