Politsei hoiatab tülikate potimüüjate eest

Kaubaks võivad olla ka noad-kahvlid ning kodutehnika. Äritsejate müügitaktika kipub olema intensiivne ja pealetükkiv. On olnud juhtum, kus võõramaalased viisid vanema meesterahva pangaautomaadi juurde, et too kauba tasumiseks raha välja võtaks. Vabatahtlikus ostu-müügitehingus pole midagi kriminaalset, kuid politsei soovitus on sellistest tehingutest hoiduda ning häirivast ja pealesuruvast kauba pakkumisest teavitada politseid lühinumbril 112. Samuti kutsub politsei üles toimuvast informeerima oma eakaid lähedasi ja selgitama neile kaubast keeldumise õigust, kuna vanemad inimesed on sihtgrupina kõige mõjutatavamad.