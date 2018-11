Noorsootöö nädal innustab taas Lääne-Virumaa noortevaldkonna tegijaid

19.–25. novembrini toimuva teemanädala fookuseks on noorte informeerimine ja kaasamine. Täpsemalt on teemanädalaga soov tõsta esile noorsootöö valdkonda, üle Eesti pakutavaid noorsootöö võimalusi, tutvustada noorsootöötaja kutset ning pakkuda noortele uusi arendavaid kogemusi. Samuti annab nädal võimaluse märgata noorsootöö valdkonda panustajate tööd nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil.

Eesti Noorsootöö Keskuse peaekspert Kadri Koort sõnas, et juba kaheksandat korda toimuva teemanädala läbiv märksõna on sel aastal "inspiratsioon". "See peegeldab endas noorte julgustamist, innustamist, juhendamist ja suunamist tegema elus teadlikke ning iseseisvaid valikuid. Lisaks toimuvad nädala jooksul mitmed sündmused ja tegevused, mis on inspiratsiooniks ka noortevaldkonna tegijatele," selgitas ta.