Vihula mõisas leegib armastus

Paul Neitsov on noor kitarrivirtuoos, kes on teinud nii soolokarjääri (sooloalbum “Karlovas on peaaegu kevad”, 2016) kui ka astunud üles Svjata Vatras, rahvamuusikaansamblis Sireli, Wilhelmis ning duodes Margus Vaheri, Indrek Kalda ja Ruslan Trochynskyiga.