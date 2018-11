CADrina haridusministrit ei paelu

Kadrina keskkooli direktor Arvo Pani rääkis, et kutse edastasid nad minister Mailis Repsile kahel korral: kevadel ja ka sügisel. “Ministri nõunik vastas, et minister ei saa tööülesannete tõttu osaleda. Kedagi ennast asendama ka ei pakkunud,” ütles Pani.

CADrina korraldusmeeskonnal oli lausa mõte, et minister võiks olla see persoon, kes on igal aastal tulevasi insenere ühendava ürituse patrooniks. “Kuna Marko Pomerants on igal aastal olnud kohal, pakkusime patrooni kohta temale. Ta võttis selle tänuga vastu ja on igal aastal omalt poolt välja pannud eriauhinna – ajakirja aastatellimuse,” rääkis Pani.