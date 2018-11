10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Alles see oli, kui rääkisime nendest meestest, kellele on kangesti hakanud meeldima magamine Rakvere linnas. Tavaliselt võetakse selleks teoks pudelist kõvasti julgust juurde. Eriti meeldib neile bussijaam. Kahjuks ei ole seal aga magajate registreerimise raamatut. Seniajani on tolle aset täitnud miilitsaosakonna protokolliraamat.