Jäneda saalihokimängijad alistusid napilt maaülikooli duubeltiimile

Peatreener Tõnu Salm tõdes, et tegemist oli tasavägise mänguga. “Meil ei olnud täiskoosseisu kohal. Alguses natuke lagunesime ära ja pärast ei jõudnud enam järele. Täiesti võidetav mäng oli. Seekord niimoodi,” rääkis ta.

Põhiturniiri statistika järgi troonivad tabelis esikohal Jäneda mängumehed Joosep Perandi ja Andres Luts. Perandi on neljas mängus visanud kaheksa väravat ja andnud kuus söötu. Lutsu arvele on kogunenud nelja kohtumise jooksul kaheksa väravat ja neli söötu.

Jäneda puurilukk Maximus Vorobjov on 180 mänguminutiga tõrjunud 79 viskest 66 ja see tulemus asetab ta statistikatabelis B-alagrupis kolmandaks.

ES Tulevik on kolme võiduga kogunud A-alagrupi parimana üheksa punkti. Kolme mänguga on põhiturniiri resultatiivseim Ilja Shevelilov, kes on visanud viis väravat ja andnud kaheksa söötu.