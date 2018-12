Aastast 1945, mil “Pipi Pikksukk” esimest korda lettidele potsatas, on seda lugu toodud lavale ja kinolinale lugematu arv kordi kogu maailmas. Arvatavasti on Pipi ka Astrid Lindgreni tegelaste seast kõige popim: kõige loetum, kõige vaadatum, kõige mängitum. See on mu oletus.