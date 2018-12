Kõhe pärastlõuna kaheksa selgeltnägijaga  

Kui kiirustades Teatrikohvikusse jõuan, kus loodan näha “Eesti selgeltnägijate tuleproovi” osalejaid, et neist üks lugu kirjutada, on nad juba kenasti reas istet võtnud ja esinemiseks valmis. Kohal on parasjagu niipalju publikut, et veel on ruumi, aga kohvik oleks siiski justkui täis.