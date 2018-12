Uuring: mehed tegelevad roolis olles naistest aktiivsemalt kõrvaltegevustega

Uuringust selgus, et mehed tegelevad autoroolis kõrvaliste tegevustega ligi kaks korda enam kui naisterahvad. Näiteks söömist ja joomist praktiseerib 46 protsenti meestest ja vaid 30 protsenti naistest. Telefoniga räägib vabakäeseadmeta 42 protsenti meestest, samal ajal naistest teeb seda üksnes 24 protsenti autojuhtidest.

Üllataval kombel tuli välja ka, et kõige rohkem tegelevad roolis kõrvaliste tegevustega just kõrgema sissetulekuga inimesed, kellest pea pooled söövad ja joovad roolis või räägivad regulaarselt telefoniga.

Samuti kummutas uuring müüdi, nagu naised meigiks end ja kohendaks enda soengut autoroolis. Uuringu kohaselt teeb seda vaid üks protsent naistest, kes autoga sõidavad. Selgus, et Eesti mehed on roolis naistest edevamadki: nimelt kaks protsenti uuringus osalenud meestest vastas, et sätib autoga sõites enda soengut.