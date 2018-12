Looduse krooni õnn

Kevade esimeste päikesekiirte soojuses istutab üks mees vaikses paigas talgu korras tammepuid. Alati naerusuine Rait Karus pistab puu puu järel mängleva kergusega juuri mulda. Võib vaid kujutleda, et saja aasta pärast laiub siin Ojasaare golfiväljakul tugevate elujõuliste tammede salu. See võimas teadmine paneb küsima, kas noor mees teab ka ise, et see, mis ta teeb, on eriline. On neid, kes iial ei istuta ühtegi puud, tema paneb neid mulda aga päevaga mõne inimese elu jao. Rait muigab. Veel kord.

Tõsi on see, et ses töös pole tema jaoks palju uut ega erilist, maastikuehitust ja -kujundust õppinuga on juhtunud nii, et sellest tegevusest on kujunenud pikapeale rutiin. “Olen istutanud tuhandeid puid,” lausub Rait Karus. Olgem täpsed – oma 29 eluaasta jooksul on ta kasvama pannud üle 20 000 puu.