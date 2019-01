10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Koos istusid rajooni loodusega tegelevate organisatsioonide juhtivad inimesed: metsamehed ja kütid, kooliõpetajad ja aednikud, looduskaitseinspektorid ja kalamehed. Konstateeriti et meil on, mille üle rõõmu tunda, kuid ei puudu ka tõigad, et looduse rikkusi kahjustatakse. Sel teemal hakkab “Punases Tähes” kord kuus ilmuma külg “Loodusesõbra pilguga”.