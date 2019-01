10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Metsloomade kaitse jahiaegade kehtestamise ja salaküttide jälitamise näol on pikaajaline ja kõigi poolt heakskiidetud abinõu, vabaduses elavate loomade ja lindude eest hoolitsemine aga suhteliselt alles noor, sõjajärgne ettevõtmine. Sellepärast pole kaugeltki kadunud ükskõiksus ja käegalöömine – küll nad ise kasvavad. Ometi näitab praktika, et mõnede liikide säilitamiseks, eriti aga arvukuse tõstmiseks, on inimlik abi möödapääsmatult vajalik. Kõige kõikuvam on meil põldpüüde arv. Pakase, sügava lume ja jäise kooriku tagajärjel hukkub igal talvel metskitsi. Käredad talved ei heida armu ka metssigadele. Puuduvad andmed, et jänesed oleksid meil nälga surnud. Küll võivad nad aga napil toidul elades jääda nõrgaks, mille tagajärjel kevadised pesakonnad on väikesearvulised või puuduvad üldse. Praeguste suurte põllumassiivide juures pole pikk-kõrvadel kerge orasepõldu üles leida. Ka kuhjaaluseid on hoopis vähem. Metsade uhkus – põder – ootab inimestelt soolakuid. Metsised ja tedred on tänulikud kruusakuhilate eest. Mõnegi kooli õpilased on peale väikestele laululindudele toidulaudade ehitamise mõelnud ka sügaval metsas elutsevate loomade ja lindude abistamisele. Seda tööd tuleks teha käsikäes jahimeestega. Ühekordne jalutussõit on muidugi parem kui mitta midagi, ometi peaks taotlema pidevat ja reeglipärast koostööd.