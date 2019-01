Tegijatest tegudeni

Millised tegijad ja teod lõppenud aastal enim silma paistsid või kõrvu kostsid? Kindlasti lood ja mälestused, mida meie maakonna tegijad kaante vahele panid. Nii võttis Rein Sikk kokku armsa Virumaa ning köitis selle raamatuks “Minu Virumaa”, Marko Pomerants leidis üles kõik oma portfellid, mis talle eri ministeeriumitest aegade jooksul usaldatud, ning trükis sai pealkirjaks “Minu ministeeriumid”. Urve Tinnuri jätkas aga ilusat traditsiooni ja üllitas romaani “Kahe eemalolija villa”. Andres Pulver pidi oma Simson von Seakyllist kirjutatud raamatu väljaandmiseks võtma peatükkide vahele lausa paar pitsi viina, et kõik oluline kaante vahele saaks, kuid raamatu pealkirjaks ei saanud mitte “Minu viin”, vaid sai hoopis “Põrgu katlakütja”.

Olen sageli mõelnud, et oma vanavanemate mälestusi tuleks kirja panna, et neid tulevastele põlvedele talletada, ning olen osaliselt seda teinud, kuid hoopis suuremalt võttis mälestuste koondamise ette Pamela Maran, kes sõitis läbi kõik Eesti 15 maakonda ning külastas 100 vanaema, kelle lood said vormitud ajalooliseks dokumendiks “Eesti vanaemade lood ja salatarkused”.