Omniva pakkide saatmine peatus Elisa ekslikult saadetud sõnumite tõttu

Elisa palub omakorda vabandust Omniva klientidelt, sest süsteemi tehnilise vea tõttu edastas Elisa grupi-SMS-i teenuse raames neljapäeval osale Omniva klientidele ekslikud sõnumi paki saabumise kohta. Seetõttu said sõnumi ka need kliendid, kel pakki oodata ei olnud, ning osa kliente võis saada teavituse vale saadetise kohta.

Sõnumisüsteemi viga on praeguseks kõrvaldatud ja teenus töötab taas korrektselt. Elisa saadab eksliku sõnumi saanud klientidele selle kohta ka personaalse teavituse. Need kliendid, kellel on saadetist oodata, saavad uue sõnumi.