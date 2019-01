Tapa vallavolikogu esimees Maksim Butšenkov on veendunud, et mullu kevadel Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuses tehtud otsus mitte kehtestada tasuta ühistransporti Lääne-Virumaal on õigustühine ja see teema tuleb uuesti arutlusele võtta.