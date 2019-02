Riigigümnaasiumi loomise leping saab käe alla ja ametikooli õpilaskodu nurgakivi

Samuti asetavad minister, linnapea, ametikooli juht, Riigi Kinnisvara akstsiaseltsi ja Merko Ehituse Eesti esindajad täna nurgakivi Rakvere ametikooli õpilaskodule Piiri tänaval.

Lepingu kohaselt alustab 540 õppekohaga riigigümnaasium õppetööd hiljemalt 1. septembril 2022. aastal.

Riigigümnaasiumi hoone kerkib Rakvere südalinna Koidula 11b kinnistule, mille läheduses asuvad kaasaegsed sportimisvõimalused. Lähiajal kuulutatakse välja arhitektuurikonkurss koolihoone rajamiseks.

"Rakvere kogukond on põhjalikult riigigümnaasiumi loomise soovi vaaginud ja otsuse langetanud – nüüd olemegi jõudmas tähelepanuväärsesse vahefinišisse, mil meil on kokkulepe riigigümnaasiumide loomiseks kõikide maakondadega. Rakvere riigigümnaasium ja ametikool asuvad tulevikus koos tegutsema ja on suur rõõm, et ametikool arvestab juba täna rajatava riigigümnaasiumi vajadustega: loodavasse õpilaskodusse planeeritakse majutuskohad ka gümnaasiumiõpilastele," ütles minister Mailis Reps.

"Rakvere linn on läbinud pika tee parimate võimaluste leidmiseks oma koolivõrgu kaasajastamisel ja riigi panus võimaldab linnaruumi tuua investeeringu suurusjärgus 10 miljonit eurot, mille laiem mõju ja praktiline kasu piirkonna konkurentsivõimele on veelgi suurem. Tänapäevased õpitingimused, valikainete osakaal ja veelgi tugevam koostöö Rakvere ametikooliga loob meile võimaluse oma lapsi ja haridust rohkem väärtustada," kirjeldas olukorda Rakvere linnapea Marko Torm. "Haridus ja ettevõtlus on piirkonna kaks olulisemat käivitajat. On rõõm, et lisaks ettevõtjate panusele saab ka avalik sektor omalt poolt reaalsete edusammudega panustada."

Praegu õpib Rakvere gümnaasiumi ja reaalgümnaasiumi gümnaasiumiastmes kokku 418 õppurit. Riigigümnaasiumi alustamise järel jätkavad senised munitsipaalgümnaasiumid põhikoolidena, samuti saavad Rakvere täiskasvanute gümnaasiumi õpilased jätkata riigigümnaasiumis või ametikoolis.

Gümnaasiumihoone rajamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ning riigieelarvelistest vahenditest.

Rakvere ametikooli õpilaskodu annab kooli arengule uue hoo

Rakvere ametikoolis on viimastel aastatel suurenenud nii teistest maakondadest kui ka väljaspoolt Eestit pärit õpilaste arv, mistõttu võib eeldada, et uue õpilaskodu valmimine toob koolile õpilasi ka juurde. Ametikool on üks kolmest kutsekoolist, mis osaleb suures mahus ka rahvusvahelises õpilasvahetuses ja peatselt saab kool pakkuda paremaid võimalusi kutsehariduse rahvusvahelistumiseks.

Õpilaskodu võetakse kasutusele ka majutusteenindaja ja puhastusteenindaja eriala praktikabaasina, mis võimaldab kutseõppe praktilist tööd hakata kooliruumides paremini korraldama. Lisaks paranevad õpilaskodu valmimisega õpilaste sportimisvõimalused, kuna uude majja on plaanis rajada ka jõusaal, multifunktsionaalne spordiruum ning riietusruumide kompleks.

Hoone projekteeriti arhitektuuribüroo Boa ideekavandi "Hõbe" alusel. Uus projekteeritud õpilaskodu on sobitatud kokku kooli olemasoleva ajaloolise hoonega. Väliselt on õpilaskodu planeeritud minimalistlikult lihtne – neljakorruseline ning ristkülikukujuline.