Juhtkiri: (eba)turvaline bussisõit

Tundus, et bussi juhtimine oli sellele sohvrile pigem kõrvaltegevuseks, ka ei lasknud elukutseline roolikeeraja end häirida reisijatest, kellele selline teguviis tõenäoliselt ei meeldinud.

Kui selle bussijuhi eksimus salvestati videolõigule, siis teine lugu oli bussijuhiga, kes Viitna kandis tukkuma kippus jääma ning reisijate sõnul kogu bussitäie rahvast ohtlikku olukorda pani. Oluliselt ohtlikumaks muutub iga selline lugu siis, kui filmi pole ning transpordifirma ja bussijuht juhtunut eitavad. On ju tegemist inimeste turvalisusega. Maanteeamet sai varem sedasorti juhtumeid uurida, sest neil oli ligipääs andmebaasidele. Tänapäevane piletimüügisüsteem võimaldab hiljem osa reisijaid tuvastada ja maanteeamet pääses sellele süsteemile ka vajadusel ligi, kuid kurikuulsa delikaatsete isikuandmete kaitse seaduse tõttu seda võimalust enam ei ole. Palju õnne!

Bussiga sõites eeldavad inimesed vaikimisi, et tegemist on turvalise liikumisviisiga. Paljud ettevaatlikumad autojuhid eelistavadki praegusel libedal ajal autoroolimisele bussisõitu. Saab mõnusalt istuda ja roolikeeramise vastutuse kogenumale inimesele jätta. Ootamatud juhtumised bussijuhtidega ei näita aga ühissõidukeid enam sugugi nii soodsas valguses. Pigem juhtida autot ning teha seda tasa ja targu kui usaldada oma elu bussifirma hoolimatu või siis üleväsinud töötaja kätte.

Kurvad näited osutavad ilmekalt, et bussifirmadel on karjuv tööjõupuudus. Eelkõige vajatakse just asjalikke, kohusetundlikke ja oma tööd südamega tegevaid sohvreid. Eks hädaga sobib rooli keerama igaüks, kellel vastav märge juhiloal olemas.