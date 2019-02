Januse naise kõrisõlm käis kut Singeri massina nõel

Naine ise oma teguviisi turvatöötajatele ei põhjendanud. Teatas lihtsalt, et tal on paha olla. Kui turvatöötaja naise kinni pidas ja politsei kutsus, otsustas viinavaras taas tegutseda, haarates riiulilt järgmise pudeli. Seekord eelmisest pisut peenema margi – Star Dollari. Sellestki pudelist õnnestus alkoholilembil lonks kätte saada, enne kui turvatöötaja reageerida jõudis. Et naine korrakaitsjate korraldustele ei allunud, pandi tal käed politseinike saabumiseni raudu.

Turvafirma G4S Eesti kommunikatsioonijuht Reimo Raja ütles, et alkoholivargused kauplustest on igapäevased. "Juhtumeid, kus juba poes avatakse alkoholipudel ja hakatakse jooma, tuleb ette harva," sõnas ta ja lisas, et kui selliseid tegusid toime pannakse, siis pigem kellaaegadel, mil alkoholimüük on keelatud.