Politseinikud ja päästjad laiendavad koostööd

Ida päästekeskuse Lääne-Virumaa päästepiirkonna juht Jaak Janno rääkis, et eelmisel aastal käima lükatud projekti eesmärk on laiendada politsei ja päästeteenistuse vahelist koostööd nii, et politseinikud märkaksid tuleohtlikku kodu ning annaksid sellest pritsimeestele teada, ja vastupidi – kui päästjad näevad kuskil kuri- või väärteo tunnuseid, siis teavitavad nad sellest korrakaitsjaid.