Näitleja Toomas Suuman, kes on Jakob Liivast kirjutanud mitu näidendit, räägib, et peab Jakob Liiva isikut ja ruumi, mida tema isiksus enesega kandis, suurimaks, mida Rakvere linnaruum viimasel aastasajal on endas hoidnud ja kandnud.

Kõige käegakatsutavam, mida Jakob Liiv järeltulevatele põlvedele jättis, on Rakvere teater. Maja ja sellesse sündinud institutsioon. See on ülioluline linnale, aga ka tervele Eestimaale, sest teater sõidab ju kogu aeg ringi. “Läbi tema on saanud see võimalikuks,” kõneleb Suuman. Ise Jakob Liiv teatrimaja ja teatri sündi ei näinudki.