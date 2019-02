Kiviõli seikluskeskuse rajajad kuulutati tegijaiks

Pühapäeval Narva linnuse restoranis Rondeel aasta tegija auhinnakuju vastu võtnud Madis Olt ütles Põhjarannikule, et elamuspark on läinud käima üle ootuste hästi. “Selle esimene suvi oli külastajate arvult suurem kui senine parim talv seitsme aasta jooksul,” sõnas ta ja märkis, et eeloleval suvel on peamine ülesanne parki viimistleda, et külastajad tunneksid end seal võimalikult hästi.