Noor neiu, kes mõtestas meisterlikult holokausti

Kui 16-aastane Eliis Mätas kuuleb sügisel oma ajalooõpetajalt, et Eestis korraldatakse esimest korda holokaustiteemaline kirjandikonkurss, mõtleb ta esiti: “Holokaustist on kirjutada raske.” Aga siis mõtleb ta jälle, et teema köidab teda ja sellest võiks rohkem teada saada. Muu hulgas meenub Eliisile see kord nähtud näitus, mil holokausti kannatused ja õudused voogasid otse 13-aastase tüdruku hinge. Anne Frank, sünnipäevaks päeviku saanud tüdruk, oli talletanud rohkem kui kahe aasta jooksul päevaraamatusse mõtteid, tundeid ja kogemusi, mis inspireerivad miljoneid inimesi üle maailma võitlema eelarvamuste vastu ja inimõiguste eest.