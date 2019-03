Sarved ujutasid jahindusklubi üle

Ka jahindusklubi tegevjuhi Jaan Villaku sõnul saabus trofeesid hindamisele oluliselt rohkem, kui oli oodatud. "Umbes 320," märkis ta ja lisas, et kõige enam oli kohale toodud sokusarvi. "Eks see ole sellepärast nii, et aastaid oli kitsede arvukus madal, siis see tõusis ja hakati aina rohkem küttima. Need trofeed on siin aastatest 2017-2018."