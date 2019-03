Võsu saab kaks uut tänavat

Võsule on lammutatud ööklubi Seitsmes Taevas ja rannaklubi vahelisele alale plaanis rajada kaks uut tänavat. Üks neist oleks jätkuks Jõe tänavale ning suunduks kergliiklusteeni. On tehtud ettepanek anda sellele nimi Kungla, sest varem on niisuguse nimega tänav seal olnud.