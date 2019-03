Teine uus maakonnaliin on 61 Kadrina–Viitna–Loksa–Palmse–Viitna–Rakvere ümberistumisega Loksa Tee peatuses liinile 18V. Sellelgi liinil on buss käigus tööpäeviti. Loksalt Palmse suunas sõites peatub see ka Vatkul ja Võhmas, mida seni läbis maakonnaliinil 60 sõitev buss vaid korra nädalas. Viimasena nimetatud liin pannakse kinni.