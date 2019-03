50 aastat tagasi

Tamsalu alevinõukogu arutas üldkasutatava autotranspordi kasutamist Tamsalu Jõusöödatehases ja Rakke Lubjatehase Tamsalu tsehhis. Nimetatud asutusi teenindab Tapa Autobaas nr. 21 lepingulise limiidi alusel. Autobaas on lepingulise ülesande täitnud ja ületanud nii möödunud aasta kui k. a. kuude lõikes. Muret tekitav ja lubamatu on sealjuures aga see, et asutuse kontosse on kirjutatud väga palju ülenormatiivset seisuaega, eriti Tamsalu Jõusöödatehase arvele. Kui kogu ülenormatiivne seisuaeg oli autobaasis nr. 21 aastas 38 200 tundi, siis Tamsalu Jõusöödatehases üksinda oli see läinud aastal 29 300 tundi ehk 76,6% kogu baasi seisuajast.