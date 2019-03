Kadakate raie häirib kalikülalasi

Kalikülas on üks kaunis paik: mäe otsas kasvavad läbisegi kadakad ja kibuvitsad, mis moodustavad nii pilkupüüdva koosluse, et seda ilu käiakse imetlemas ka kaugemalt. Nüüd on kohalikud inimesed mures, sest otse nende silma all on nädal otsa päeval ja öösel puid ja põõsaid maha võetud. Eile hommikul oli küll masin vaikinud, kuid kohapeal oli näha, et okaspuid on juba jõutud maha võtta ligi 400 ruutmeetril, maast turritasid välja vaid suuremat sorti kännujuurikad. Kaliküla elaniku Maie Kõiva silmad olid muret täis. “Süda lausa tilgub verd,” nentis ta.