Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi.

50 aastat tagasi

Ostsin 1966. a. augustikuus külmutuskapi XAC-70, millel oli kolmeaastane garantii. 1968. a. jaanuaris läks kapp rikki. Parandaja tegi kindlaks, et vahetada tuleb külmutusagregaat, ja lubas selle tuua. Külmutuskapp on aga siiani parandamata. Kuidas ma saan tõendi, et garantiiremonditöökoda pole suutnud kappi aasta jooksul parandada, millega saaksin selle kauplusesse tagastada?